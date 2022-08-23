Стали известны подробности смертельного ДТП под Камышином

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Стали известны подробности массового ДТП на трассе Р-228 «Сызрань – Саратов - Волгоград» в Волгоградской области, в котором погибли 3 человека. Происшествие случилось 22 августа в 15.55 в Камышинском районе на 468-м километре федеральной магистрали.

34-летний житель Башкортостана за рулем «SsangYong» не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с автобусом «Setra», ехавшим во встречном направлении. Автобус направлялся из Дербента в Казань. От удара корейский автомобиль оказался в неуправляемом заносе, выскочил на встречку и влетел в «Ладу Ларгус» из Екатеринбурга. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: Межмуниципальный отдел МВД России "Камышинский"

В страшной аварии погибли находившиеся в «Ладе» 3 человека – 40-летний водитель, 42-летняя и 64-летняя пассажирки. Пострадали 20-летняя девушка, двое мальчиков 3-х и 9-ти лет из отечественного автомобиля, а также водитель «SsangYong». Машины скорой помощи отвезли их в больницу Камышина.

Напомним, смертельная авария на трассе Р-228 в понедельник произошла также в Дубовском районе. В столкновении «Kia Rio» с фурой погиб 14-летний мальчик.