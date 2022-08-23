В Волгоградской области в ДТП с фурой погиб подросток

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области на трассе в Дубовском районе 22 августа погиб подросток. Трагедия на магистрали Р-228 «Сызрань – Саратов - Волгоград» произошла в 17.30. 40-летняя женщина на «Kia Rio» выехала на встречную полосу и попала под фуру «Mercedes-Benz Actros», которым управлял 32-летний водитель. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

На месте аварии скончался 14-летний мальчик, который был в «Kia Rio». Водитель легковушки и 15-летний пассажир получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Напомним, на трассе Р-228 накануне произошла еще одна смертельная авария. В Камышинском районе автомобиль «SsangYong» с жителем Башкортостана за рулем задел боком автобус «Setra» с водителем из Дагестана, который ехал в обратном направлении. Корейскую иномарку повело на встречку, где она влетела в «Ладу Ларгус» с екатеринбуржцами в салоне. Погибли 40-летний водитель, 42-летняя и 64-летняя пассажирки «Лады». Находившиеся в ней 20-летняя девушка, 3-х и 9-летние мальчики, а также 34-летний водитель «SsangYong» с различными травмами были доставлены в больницы.