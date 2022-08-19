МЧС предупредило волгоградцев о ливне со шквалистым ветром 19 августа

До конца суток местами в регионе будет очень плохая погода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Волгоградскую область налетела непогода. В Волгограде свирепствует пыльная буря, в районах метеоусловия преподносят свои сюрпризы. Главное управление МЧС России по Волгоградской области со ссылкой на Волгоградский ЦГМС предупредило, что до конца суток 19 августа в отдельных районах региона ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым ветром до 20-25 м/с.

В некоторых местах области ветер уже валит все на своем пути. Деревья падают на дороги и автомобили. Волгоградцев просят парковать машины вдали от высоких растений, рекламных щитов, шатких конструкций. Нельзя приближаться к оборванным проводам и поврежденным объектам энергетики, а также выходить на маломерных судах на воду.

- В случае возникновения опасной ситуации звоните по телефону «101», - напомнили в спасательном ведомстве.

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