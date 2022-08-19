Синоптики пообещали жаркие выходные в Волгограде и области

В субботу и воскресенье в Волгограде будет жарко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие выходные в Волгограде и области. После сильнейшего ливня в четверг в регион снова возвращается жара, хоть и не такая сильная. 20 и 21 августа днем температура воздуха будет выше +30 градусов, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС.

В ночь на 20 августа в некоторых районах области ожидаются кратковременные дожди, на большей части региона и в Волгограде переменная облачность без осадков. Восточный ветер подует с порывами 15-20 м/с. По области в ночь на субботу будет +15...+20º, днем +25...+30º, местами до +33º. В Волгограде в ночные часы +18...+20º, днем +28...+30º.

В воскресенье в Волгоградской области преимущественно без осадков, но порывы восточного ветра до 15-20 м/с сохранятся. Температура воздуха по региону в ночь на 21 августа +16...+21º, днем +28...+33º. В Волгограде столбики термометров будут показывать +19...+21º ночью и +30...+32º днем.