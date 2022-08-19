Пыльная буря из Заволжья накрыла Волгоград

Видимость в городе очень плохая. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Днем 19 августа Волгоград накрыла пыльная буря. Волгоградцы видели, как она надвигается на город из Заволжья – в какой-то момент видимость стала такая, что не различить было даже Волжскую ГЭС. Сильный ветер поднял песок с земли и принес его в квартиры жителей, которые не успели закрыть окна. А те, кто был в это время на улице, уже выгребает песок из носа, ушей и глаз. В Волгограде дует восточный ветер со скоростью более 7 м/с. Осадков в ближайшее время синоптики волгоградцам не обещают.

Буря пришла из-за Волги. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Так что сегодня большинству людей придется вооружиться тряпками и пылесосами и очистить квартиру от песка. Людям с аллергией и хроническим бронхитам врачи советуют переждать пыльную бурю в помещении – пылевые частицы раздражают дыхательные пути и оседают в легких. По прогнозам, ветер не утихнет и не изменит направления до завтрашнего вечера.