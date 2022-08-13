В Волгоградской области коллективный иммунитет к COVID-19 упал ниже 5%

Иммунитет к ковиду в регионе снижается Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На фоне растущей заболеваемости коронавирусом в Волгоградской области снижается коллективный иммунитет к ковиду. Федеральный оперативный штаб обновил данные по состоянию на 12 августа. По ним коллективный иммунитет в регионе упал до 4,9%, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

В Волгоградской области желающих вакцинироваться от коронавируса становится не так много. Полностью завершили вакцинацию от ковида 1 614 609 человек – за 2 недели это число выросло всего на 14,5 тысячи волгоградцев. Специалисты заявляют, что коллективный иммунитет должен быть не менее 80%. По России он составляет 7,4%.

Отметим, заболеваемость COVID-19 в регионе резко пошла вверх. 13 августа вирус диагностировали у 175 волгоградцев.