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Здоровье13 августа 2022 12:46

В Волгоградской области коллективный иммунитет к COVID-19 упал ниже 5%

Он должен быть не менее 80%
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Иммунитет к ковиду в регионе снижается

Иммунитет к ковиду в регионе снижается

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На фоне растущей заболеваемости коронавирусом в Волгоградской области снижается коллективный иммунитет к ковиду. Федеральный оперативный штаб обновил данные по состоянию на 12 августа. По ним коллективный иммунитет в регионе упал до 4,9%, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

В Волгоградской области желающих вакцинироваться от коронавируса становится не так много. Полностью завершили вакцинацию от ковида 1 614 609 человек – за 2 недели это число выросло всего на 14,5 тысячи волгоградцев. Специалисты заявляют, что коллективный иммунитет должен быть не менее 80%. По России он составляет 7,4%.

Отметим, заболеваемость COVID-19 в регионе резко пошла вверх. 13 августа вирус диагностировали у 175 волгоградцев.