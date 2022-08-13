В Волгоградской области заболеваемость коронавирусом продолжает резко идти вверх

В Волгоградской области новая волна ковида набирает обороты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус, к сожалению, не собирается сходить на нет. Наоборот, в Волгоградской области набирает обороты новая волна COVID-19. Ежедневно прирост новых заразившихся становится все больше, он вернулся к майским показателям. 13 августа в Волгоградской области коронавирус подтвердился у 175 человек – это рекордные цифры за все лето и на 7,4% больше, чем днем ранее. Госпитализировали за сутки в ковидные стационары 60 пациентов, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Еще 2 недели назад ежесуточно заражались менее сотни волгоградцев, теперь же заболеваемость подбирается к двумстам новых случаев ковида в сутки. К счастью, уже десятый день кряду в регионе не фиксируются летальные исходы от COVID-19. Хотелось бы, чтобы новый подвид «омикрона» не был смертельным для пациентов. За сутки от ковида вылечились 28 жителей Волгоградской области.

Стремительно растет заболеваемость коронавирусом по всей России. 13 августа в стране выявили 28 694 новых случаев COVID-19.