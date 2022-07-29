Коллективный иммунитет к COVID-19 в Волгоградской области стремительно падает

В Волгоградской области коллективный иммунитет к ковиду падает Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Федеральный штаб по коронавирусу 29 июля обновил данные по коллективному иммунитету к вирусу. В Волгоградской области он продолжает падать. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф, в регионе коллективный иммунитет к COVID-19 составляет 7,5%. Он продолжает падать, еще в начале июля были данные о 12,3%.

В Волгоградской области полную вакцинацию от ковида прошли 1 610 178 жителей. Однако из-за снижения уровня заболеваемости весной и летом многие решили отказаться от ревакцинации. Кроме того, в регионе некоторые пункты вакцинации, например, в торговых центрах, перестали работать.

За все время распространения коронавируса его подхватили 227 362 волгоградцев. За последние сутки в регионе выявили 88 новых случаев ковида, 35 человек госпитализировали. В целом по России коллективный иммунитет к COVID-19 составляет 10,7%, 29 июля заразились 11 422 человек, в последние дни заболеваемость быстро растет. Специалисты не исключают новую волну коронавируса и рекомендуют летом посетить пункт вакцинации.

– Я посоветовала бы прививаться именно летом, когда человек здоров, получает много витаминов. Необходимо подготавливать иммунитет заранее, - рассказала доктор медицинских наук, профессор, врач-аллерголог-иммунолог Элеонора Белан. Она также отметила, что в больших коллективах с подтвержденными случаями ковида нужно соблюдать дистанцию и носить маски.