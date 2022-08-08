В Волгограде похоронили погибшего на Украине старшего лейтенанта Олега Пивнева

Похороны состоялись 8 августа. Фото: Юлия Данильченко

В понедельник, 8 августа, в Волгоградской области проводили в последний путь сразу двух военнослужащих, отдавших свои жизни в ходе СВО на Украине. Жители поселка Новониколаевский предали земле старшего лейтенанта Евгения Орлова, а в городе-герое в Дзержинском районе простились с 36-летним старшим лейтенантом Олегом Пивневым.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, утром в воинской части сослуживцы также прощались с полковником Канатом Мукатовым. Тело офицера отвезли на малую родину – в поселок Эльтон, где 9 августа пройдут похороны. А лейтенанта Евгения Орлова похоронили на Моторном кладбище. У военнослужащего остались супруга и двое дочерей.

Редакция «Комсомольской правды» приносит соболезнования семьям погибших воинов.