В Волгограде простились с погибшим на Украине полковником Канатом Мукатовым

Сослуживцы пришли проститься с полковником.

В воинской части Волгограда утром 8 августа сослуживцы пришли проститься с полковником Канатом Мукатовым. Заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии получил смертельное ранение во время выполнения боевой задачи в Херсонской области еще 9 июля. Он был грамотным командиром и хорошим человеком, защищавшим мирное население Донбасса.

Полковник Канат Мукатов погиб на Украине. Фото: vk.com.

Проводить в последний путь полковника собрались десятки военнослужащих. Отдали воинские почести, почтили минутой молчания.

Отметим, что похороны состоятся завтра, 9 августа, в поселке Эльтон Палласовского района, где родился и вырос Канат Мукатов. Он был честным и смелым человеком, который не просто так связал свою жизнь с ВС РФ. Полковник до перевода в Волгоградскую область служил в части в Челябинской области, также принимал участие в грузино-осетинском конфликте в Южной Осетии в 2008 году, в Сирии.

Родные записали в память о Канате Мукатове видеонекролог.