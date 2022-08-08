Под Волгоградом прощаются с погибшим на Украине лейтенантом Евгением Орловым

Вечная память! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 8 августа, в Волгоградской области прощаются со старшим лейтенантом Евгением Орловым. Военнослужащий отдал свою жизнь в ходе спецоперации на Украине. Он до последнего вздоха защищал мирное население Донбасса от обстрелов националистов и пал в бою.

Прощание пройдет в районном поселке Новониколаевский, в котором родился и вырос Евгений Орлов. Оно начнется в 12.00, затем тело военнослужащего предадут земле на местном кладбище. Павшему солдату отдадут все воинские почести.

Редакция «КП-Волгоград» приносит соболезнования семье старшего лейтенанта Евгения Орлова.

Добавим, что сегодня также прощаются с полковником Канатом Маукатовым.