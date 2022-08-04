Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области ползет вверх

За сутки в регионе коронавирусом заразились более ста человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области наметилась неприятная тенденция по коронавирусу. Вот уже несколько дней заболеваемость COVID-19 растет, 3 и 4 августа выявлено больше сотни новых случаев вируса. В четверг ковидом заразились 106 пациентов. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на данные портала стопкоронавирус.рф. Такой же уровень заболеваемости - более сотни новых случаев в день - в Волгоградской области фиксировался летом 2020 года.

Еще в середине июля в регионе ежедневно заболевали коронавирусом примерно 80 человек. Прирост менее чем за месяц увеличился более чем на 20 пациентов в сутки.

4 августа в ковидные стационары госпитализировали 40 больных с COVID-19. Выздоровели сегодня от коронавируса только 4 волгоградца. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.

За все время распространения ковида, а это около 2,5 лет, в Волгоградской области его подхватили 227 938 жителей. Выздоровели от COVID-19 218 745 волгоградцев, смертельным он стал для 6 897 пациентов.

Добавим, медики не исключают новую волну коронавируса в конце августа или начале сентября из-за штамма «кентавр». В больницах Волгоградской области вернули масочный режим.