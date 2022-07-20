Волгоградский иммунолог рассказала о волне COVID-19 в августе из-за мутации омикрона

А будет ли волна? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус стремительно мутирует. В России уже выявили 5 случаев заражения новым подвидом штамма «омикрон» под названием «кентавр». В Волгоградской области его пока нет, да и число заболевших COVID-19 по сравнению с зимним периодом в разы снизилось. Однако в последнее время статистика прироста иногда ползет вверх (порой +2%). В стране же суточный прирост сегодня тревожный (+35%). И как бы не хотелось забыть о пандемии, она никуда не делась. Врач-иммунолог Элеонора Белан рассказала сайту volgograd.kp.ru, ждать ли новой волны коронавируса в августе из-за нового штамма.

БУДЕТ ЛИ НОВАЯ ВОЛНА?

Уже к лету многие волгоградцы забыли, какой серьезный всплеск заболеваемости пришелся на февраль (прирост более 2,2 тысяч за сутки) и как много умирало пациентов. Забыли и о вакцинации: коллективный иммунитет снизился до катастрофически низких показателей – 10% из требуемых 80%. А коронавирус не просто мутирует, он становится заразнее. Что известно о новом штамме?

- «Кентавр» - новый подвид штамма «омикрона». Считается, что он распространяется еще быстрее предшественника, при этом болезнь чаще всего протекает в легкой форме, - рассказала доктор медицинских наук, профессор, заведующей кафедрой иммунологии и аллергологии ВолгГМУ, врач-аллерголог-иммунолог Элеонора Белан.

Симптомы многим знакомы: высокая температура, боль в горле, затрудненное дыхание, слабость, быстрая утомляемость, боли в мышцах, кашель. Возможно и бессимптомное течение.

- Стоит учесть, что новый вариант штамма – это не новый вирус. Поэтому у переболевших или вакцинированных людей уже есть антитела к нему. Вакцинированные болеют реже и легче – это факт. Пока не объявлено окончание пандемии вопрос об этом должен всегда рассматриваться, людям необходимо напоминать об иммунизации, - советует Элеонора Белан.

Считается, что летом респираторные инфекции затихают, а в холодный сезон активируются. Но ковид доказал, что с ним это правило не работает.

- Может ли бы в августе подъем? Этот вирус ведет себя вопреки всем законам инфекционного процесса, поэтому какие-либо прогнозы делать трудно, - пояснила иммунолог Элеонора Белан.

Эксперт уверена, что течение болезни из-за мутаций самого штамма будет мягче. Огромного прироста летом не ожидается, хотя небольшой всплеск все-таки может быть. Поэтому нельзя забывать об отечественных вакцинах.

ВАКЦИНАЦИЯ ВАЖНА

Иммунологи рекомендуют уже сейчас начать подготовку к осенне-зимнему периоду и вспомнить о вакцинации.

- Во-первых, в настоящее время в регионе отмечен спад заболеваемости коронавирусом, наблюдается снижение темпов распространения инфекции. Это создает благоприятный фон для вакцинации/ревакцинации в летний период. При этом следует помнить: коронавирус по-прежнему активен и продолжает агрессивно проявлять себя в ряде европейских стран. Чтобы быть готовым к новым прогнозируемым волнам распространения вируса, следует привиться от COVID-19, - дает совет главный внештатный аллерголог-иммунолог комитета здравоохранения Волгоградской области Анна Панина.

Плюсов у летней вакцинации немало. Многие уходят в отпуск или на каникулы, есть свободное время. Сейчас нет всплеска ОРВИ, а значит – меньше риска заразиться в очереди. Да и сами очереди небольшие.

Напомним, что вакцинация и ревакцинация в Волгоградской области проводится бесплатно. В регионе работают 74 прививочных пункта в больницах и поликлиниках, 10 мобильных пунктов и 178 прививочных бригад. В медучреждения можно записаться через госуслуги, через регистратуру или по факту. С собой нужно иметь документы (паспорт, полис, СНИЛС).

- Более 1,6 млн жителей региона прошли вакцинацию. Остаются актуальными рекомендации Минздрава РФ по повторной вакцинации и вакцинации после перенесенного заболевания - специалисты рекомендуют пройти вакцинацию через 6 месяцев после вакцинации, повторной вакцинации или перенесенной болезни, - советуют в облздраве.

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