В больницах Волгоградской области снова ввели масочный режим

В масках должны быть и врачи, и пациенты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области в последние несколько недель цифры по коронавирусу не снижаются, а постепенно растут вверх. Медики это связывают с расслабленностью многих волгоградцев. После отмены масочного режима многие забыли об этом способе профилактики. К тому же, отпускники везут в Волгоград инфекцию с разных уголков страны. Как следствие - введение масочного режима в медучреждениях Волгоградской области с 25 июля 2022 года. Маски требуют и в стационарах при посещении больных, и в детских и взрослых поликлиниках. Без них вас в больницу не пустят.

- Да, вход только в масках, - пояснили в поликлинике города Краснослободска. - Приказ начал действовать с сегодняшнего дня.

В облздраве дали сайту volgograd.kp.ru комментарий относительно возвращения к старым ковидным правилам.

- Облздрав напомнил о необходимости соблюдения противоэпидемических мероприятий в лечебных организациях. Ношение масок в режимных отделениях медицинских учреждений, было необходимо и до пандемии. По данным Роспотребнадзора в некоторых регионах Российской Федерации в настоящий момент прослеживается рост заболеваемости COVID-19. Учитывая, что после отмены строгих ограничений многие пациенты стали пренебрегать средствами индивидуальной защиты при посещении медицинских организаций, облздрав напоминает гражданам, о необходимости соблюдать плавила эпидбезопасности, таких как ношение масок внутри помещений, своевременная обработка рук и поверхностей, проветривание помещений и разделение потоков пациентов.

Напоминают медики о необходимости вакцинироваться и ревакцинироваться. Правда, в разряд обязательных правил это не вернули – пока только рекомендация. Всего на данный момент в регионе работают 74 прививочных пункта в медучреждениях, 10 мобильных пунктов и 178 выездных прививочных бригад.

ВАЖНО

На 25 июля выявили 80 больных коронавирусом, выздоровели 82 волгоградца. Летальных случаев за сутки – ноль.