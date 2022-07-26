В Волгограде суд прекратил дело в отношении депутата облдумы Александра Осипова

Центральный районный суд Волгограда прекратил производство. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральный районный суд Волгограда прекратил производство по делу в отношении депутата облдумы Александра Осипова. Такое решение служитель Фемиды принял 18 июля. Ранее на слугу народа составили административный протокол по статье 20.2 КоАП – за незаконное пикетирование в поддержку Михаила Соломонова. Депутату грозил штраф. Однако до наказания не дошло – материалы составили с нарушениями.

- Суд усмотрел процессуальные нарушения в представленных материалах. В настоящий момент постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано, - прокомментировала сайту volgograd.kp.ru руководитель Объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская.