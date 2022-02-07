Бывший член городской Общественной палаты Михаил Соломонов задержан в Волгограде

Фото с личной странички Михаила Соломонова.

В Волгограде задержан журналист, экоактивист, борец за развитие городской велоинфраструктуры и член городской общественной палаты V созыва Михаил Соломонов. О задержании общественника сообщил его единомышленник - депутат волгоградской облдумы, бывший член фракции "Единая Россия" Александр Осипов, который вместе с Соломоновым выступает против вырубки деревьев в Волго-Ахтубинской пойме под строительство трассы. Однако эта их общественная деятельность тут ни при чем. Как прокомментировали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области, Михаила Соломонова вызвали в отделение за нарушение ковидных ограничений во время велопробега 31 декабря. По статье 19.3 административного кодекса его оставили на ночь в отделении полиции. Дальнейшую судьбу Соломонова решит суд. По сообщению Осипова, Михаил Соломонов остался без связи.

Напомним, Михаил Соломонов регулярно организует велопробеги в поддержку развития удобной городской среды для велосипедистов. Последняя его идея – обновить велосипедную разметку на верхней террасе Центральной набережной и бульварной зоне на Чуйкова - не нашла поддержки в мэрии. Чиновники отказали Соломонову, объяснив, что это место с высоким пешеходным трафиком и прочие участники дорожного движения на самокатах и велосипедах создают опасность для людей.