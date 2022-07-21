Волгоград в четверг накрыло градом с ливнем

Погода в Волгограде испортилась резко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгограде 21 июля тучи резко закрыли небо, и разбушевалась небесная канцелярия. На город обрушился ливень, местами даже был град, который бил по крышам и тротуарам в течение нескольких десятков минут. Льдинки падали с неба в центре города. Волгоградцы сообщают, что град был размером с горох, так что он вряд ли мог побить машины и окна. Горожане публикуют видео града в социальных сетях.

В четверг в Волгограде очень переменчивая погода. Еще утром палило солнце, потом в городе начался град. После полудня погода снова улучшилась, вышло солнце. При этом волгоградцам стоит ждать новых сюрпризов от природы. МЧС сообщило, что неблагоприятные погодные условия в Волгограде и области будут с 21 по 23 июля. С четверга по субботу ожидаются ливни, грозы, град, порывы ветра до 26 метров в секунду.