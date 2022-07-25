В Волгограде маршрутку №46с отправили до кладбища

В Волгограде сократили маршрут №46с Фото: Александр КУЛИКОВ

В Волгограде уже не в первый раз поменяли конечные остановки у маршрутки №46с. В очередной раз волгоградцам придется привыкать к новым границам, по которым следует общественный транспорт. В Дзержинском районе маршрутка №46с теперь будет доходить до Центрального (Димитриевское) кладбища, вторая конечная остановка «28-й километр» остается прежней. Об этом сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованный на сайте мэрии документ.

Отметим, ранее маршрутка №46с следовала от 28-го километра до Центрального кладбища в зимний период. На летний сезон ее продлили до прежних границ – до трамвайного кольца в Жилгородке. Теперь маршрут сократили на постоянной основе.

Маршрутки №46с после внесенных изменений будут проезжать следующие промежуточные остановки: 28-й километр, Магазин (ул. Веерная), Воинская част, Поселок ГЭС, ВИЗ, Грамши, Рынок ТЗР, Ул. Батова, Ул. Титова, Ул. Штеменко, Пр. Металлургов, Ул. 39-й Гвардейской Дивизии, Ул. Менделеева, Ул. Мичурина, Мамаев курган, ТРК «Мармелад», Качинский рынок, Центральное кладбище.

В мэрии сообщили сайту volgograd.kp.ru, что маршрутка №46с будет ходить до Димитровского кладбища с осени. Жителям Жилгородка предложат ездить на другом виде транспорта. Маршрутку №46с заменят троллейбусы №10а на автономном ходу, движение которых продлят до Жилгородка к сентябрю. Пока они курсируют между Спартановкой и Землячкой.