На день города 2022 в Волжском пустят дополнительные автобусы

Волжан развезут по домам после салюта. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волжском на день города 24 июля 2022 будет насыщенная программа мероприятий, в том числе концерт Мити Фомина и салют. Из-за этого перекроют дороги и подъезды к парку Волжский и площади Ленина, а для горожан пустят дополнительные автобусы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации города.

Припарковаться у места проведения праздничного концерта и салюта 24 июля 2022 года в Волжском будет нельзя. Так что волжан просят оставить свои автомобили дома и приехать на день города на общественном транспорте. С 18 часов автобусы будут ходить чаще, а после салюта, который начнется в 22.00, волжан будут ждать на площади Ленина автобусы № 1, 2у и 14.

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