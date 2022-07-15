В Волжском в День города перекроют дороги Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Город Волжский Волгоградской области через неделю отметит свое 68-летие. Из-за праздничных мероприятий Дня города мэрия перекроет некоторые дороги. По некоторым магистралям движение для автомобилей будет запрещено в течение трех дней. Сайт volgograd.kp.ru публикует, какие дороги перекроют в Волжском в День города 2022 с 21 по 24 июля.

Как рассказали в администрации Волжского, 21 июля с 18.00 до 21.00 перекроют улицы Фонтанную и Чайковского в границах улиц Циолковского и Волгодонской. Они же будут пешеходными в этих же границах 22 июля с 8.00 до 10.00. Будет запрещено движение автомобилей по улице Зорге в границах Комсомольской и Волгодонской 22 июля с 17.00 до 21.00.

- 24 июля c 7.00 до 23.00 будет перекрыт въезд на территорию парка «Волжский» (первый и второй съезд направо с проспекта Ленина после здания по проспекту Ленина, 88), - отметили в мэрии.

С 7.00 до 23.00 24 июля будет запрещен проезд на парковку к гостинице «Ахтуба». Улицу Сталинградскую от проспекта Ленина до улицы Набережной, а также улицу Набережную от Молодежной до Сталинградской 24 июля перекроют с 17.00 до 23.00.

Волжан просят приезжать на праздничные мероприятия на общественном транспорте. Возможности припарковаться у мест их проведения не будет. В День города в Волжском в числе мероприятий будут шоу каскадеров, рыболовный фестиваль, салют и концерт Мити Фомина.