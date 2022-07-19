В Волжском из-за Дня города на 3 дня запретят продажу алкоголя

В Волжском на 3 дня введут ограничения на продажу алкоголя Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В ближайшие выходные Волжский отметит День города. Праздничные мероприятия в городе Волгоградской области будут проходить несколько дней. Из-за них в Волжском ограничат продажу алкоголя в магазинах. Запрет будет действовать 21, 22 и 24 июля на розничную продажу по определенным адресам. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волжского.

На проспекте Дружбы 21 июля с 19.00 до 20.00 будут закрыты прилавки с алкоголем в магазинах, располагающихся в границах домов №49-85. 22 июля с 17.00 до 22.00 «сухой закон» будет действовать на бульваре Профсоюзов, 24-26, на проспекте Дружбы, 1-2. С 18.00 до 21.00 в пятницу нельзя будет купить спиртное на улице Чехова, 2, улице О. Кошевого, 4-12, улице Панфилова, 4, улице Ташкентской, 7. С 18.00 до 20.00 21 июля запретят продажу алкоголя в магазинах, располагающихся по адресам: улица Карла Маркса, 10-12, 15-47, улица Комсомольская, 15-29, 18-24, проспект Ленина, 15-29, 18-30, улица Циолковского, 10-18, 13-17, улица Ленинградская, 15. С 19.00 до 22.00 полки со спиртным будут закрыты в точках продаж на улице Набережной, 75-77, 12л, на проспекте Ленина, 76-86.

24 июля в Волжском запрет на продажу алкоголя будет действовать из-за гала-концерта с участием Мити Фомина с 19:00 до 22:00 на проспекте Ленина, 75-97, на улице Энгельса, 1, улице Сталинградской, 3-9. Отметим, ограничения не распространяются на заведения общепита – рестораны, кафе, бары.

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