В Городище прощаются с погибшим на Украине сержантом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 16 июля, в Городище Волгоградской области прощаются с 38-летним сержантом Артуром Певневым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Военнослужащий защищал мирное население Донбасса от обстрелов националистов. Мужчину похоронят со всеми воинскими почестями.

Напомним, ранее родные и сослуживцы простились с 35-летней Анастасией Савицкой – первой женщиной из Волгограда, которая погибла на СВО. Ефрейтор оказалась в здании, куда попал снаряд. Вместе с ней была ее боевая подруга Светлана.

Также в ходе спецоперации отдали свои жизни командир 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Алексей Горобец, полковник Сергей Кенс, замполит Алексей Аврамченко.