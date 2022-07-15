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Политика15 июля 2022 14:29

На Украине погиб 38-летний лейтенант из Волгоградской области Сергей Кожухарь

Военнослужащего похоронят в Пятиморске
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Вечная память!

Вечная память!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции по защите жителей Донбасса погиб 38-летний лейтенант из Волгоградской области Сергей Кожухарь. Военнослужащего похоронят завтра, 16 июля, в родном городе – Пятиморске в Калачевском районе. Прощание с героем пройдет со всеми воинскими почестями.

Напомним, в СВО на Украине отдали в борьбе с националистами свои жизни гвардии полковник Сергей Кенс, замполит дивизии Алексей Аврамченко и командир 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Алексей Горобец.

Редакция «КП-Волгоград» выражает соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.