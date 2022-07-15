На Украине погиб 38-летний лейтенант из Волгоградской области Сергей Кожухарь

Вечная память! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции по защите жителей Донбасса погиб 38-летний лейтенант из Волгоградской области Сергей Кожухарь. Военнослужащего похоронят завтра, 16 июля, в родном городе – Пятиморске в Калачевском районе. Прощание с героем пройдет со всеми воинскими почестями.

Напомним, в СВО на Украине отдали в борьбе с националистами свои жизни гвардии полковник Сергей Кенс, замполит дивизии Алексей Аврамченко и командир 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Алексей Горобец.

Редакция «КП-Волгоград» выражает соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.