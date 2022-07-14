Девушка-ефрейтор из Волгограда погибла вместе с боевой подругой при обстреле ГЭС в Каховке

Анастасия с детства мечтала служить в ВС РФ. Фото: семейный архив.

Анастасия Савицкая – первая военнослужащая из Волгоградской области, которая погибла на Донбассе. Ей было всего 35 лет. «КП-Волгоград» пообщалась с родными и коллегами ефрейтора, которая воевала против националистов наравне с мужчинами.

МЕЧТАЛА СТАТЬ ВОЕННОЙ

Настя родилась в городе Майкопе в Республике Адыгея. Она, две сестры, брат и мама. В семье Костенко все жили дружно. Когда Настя была еще ребенком, им пришлось перебраться в Волгоградскую область.

- Семья Насти переехала в станицу Упорниковскую. Я была чуть постарше, но в селе одна школа, мы все друг друга знали. Училась хорошо, всегда всем рассказывала, что вырастет и пойдет служить в армию, - рассказала жительница Нехаевского района Валентина, которая училась вместе с Анастасией. – Настя была физически развитой. Она участвовала со всех школьных соревнованиях, всегда побеждала. Ей не было равных, - вспоминает Валентина. – Поэтому никто и не сомневался, что наша Настя точно станет военной.

Анастасия в детстве. Фото: семейный архив.

Так и вышло. Семья снова переехала, на этот раз в Волгоград. Когда Насте исполнилось 20 лет, она подписала свой первый контракт. Ее распределили в железнодорожные войска, а потом она попала в войсковую часть 98538 в городе Невинномысск, где и жила до СВО.

- За годы службы Настя проявила себя прекрасным, светлым и добрым человеком, бесконечно преданным своему делу. Она целиком посвящала себя работе и щедро делилась своими знаниями и душевным теплом. Ответственная, веселая, задорная, - говорят о ней сослуживцы.

«Я ЕЮ ОЧЕНЬ ГОРЖУСЬ»

Суровую службу в армии Настя совмещала со спокойной семейной жизнью. В 2015-м вышла замуж, тоже за военного. Воспитывали двух детей – сына и дочку, любили друг друга, во всем поддерживали. Вот и когда началась спецоперация на Донбассе, Анастасия решила: она обязана быть там, на линии фронта…

- Известие о гибели Насти мы получили несколько дней назад. Мы были шокированы, ведь не знали, что она уехала на спецоперацию, - признается родная сестра военнослужащей Анжелика. – Оказалось, что наша смелая Настя приняла решение, ничего нам не сообщила. Лишь сказала, что в командировке.

Супруг тоже не хотел отпускать, но все знали: если Настя решила, то ее никто не переубедит.

- Знаете, она была очень многогранной! Доброй, ласковой, ответственной, везде и всем помогала. Если ее о чем-то просили – дома или на службе – исполняла сразу же, - вспоминает Анжелика. – Она была потрясающим человеком, стремилась только вперед. И была первой. Лидерские качества у Насти были очень сильно развиты. Если она бралась за дело, то была лучшей.

Анастасия в детстве мечтала стать танкистом. Фото: семейный архив.

Анастасия была прекрасной мамой. Сына и дочку любила безумно. Ни в чем им не отказывала, но могла и строгость проявить.

- Когда началась военная спецоперация, Настя сразу же стала помогать с гуманитарной помощью. Она не могла остаться в стороне. Характер, чувство справедливости не давали ей покоя. Возмущалась: чего это мужчины едут, а женщины нет? И, как оказалось, 18 июня все-таки уехала на Донбасс, как и хотела, - вздыхает Анжелика.

Пока родные не верят, что Насти больше нет.

Анастасия обожала свою работу, особенно обожала ездить на полигоны. Фото: семейный архив.

- Знаете, мы жили эти годы на расстоянии, вот и не можем поверить пока. Особенно мама, ведь Настя каждый день писала ей сообщения, но в то утро сообщение не пришло… - едва ли не плачет волгоградка. – Мы буквально час назад с мамой вспоминали, как в детстве Настя заявила: «Я буду солдатом! Хочу стать танкистом». А ведь у нас в семье нет военных, - говорит Анжелика. - Ее сослуживцы сказали, что даже для них она была очень близким человеком, которому можно было излить душу. Она была человеком, который мог выслушать. Я очень ею горжусь!

ОНИ ПРЯТАЛИСЬ В ЗДАНИИ, КУДА ПОПАЛ СНАРЯД

На Донбасс Анастасия поехала не одна, а с верной боевой подругой Светланой из той же войсковой части. Говорят, они были не разлей вода. Настоящая дружба, которой и пули не страшны. Девушки-военные были связистками. Перед ними стояла опасная задача – сопровождать разные грузы и обеспечивать связь с водителем.

В июле их перебросили в Херсонскую область в поселок Новая Каховка. Боевые подруги должны были обеспечивать бесперебойную работу БПК (банно-прачечного комплекса) в Каховской ГЭС. Эта ГЭС была одна из главных целей противника. Ее уничтожение было бы сравнимо с катастрофой для Херсона и всей области. Выход станции из строя создал бы прямую угрозу для Северо-Крымского канала.

В то ранее утро, 8 июля, ВСУ нанесли многочисленный артиллерийский удар по объекту. Сработало ПВО, часть ракет не долетели до цели. Анастасия и Светлана в этот момент находились в одном из зданий, в подвале. Как назло, один из снарядов прилетел именно туда… К сожалению, оба ефрейтора погибли.

«ЭТО ДОЧЬ РОССИИ»

С Анастасией Савицкой простились 13 июля, ее похоронили в Волгограде. Было сказано много теплых слов.

- Это дочь России. Она наравне с мужчинами участвовала в спецоперации. До конца была верна присяге, защищала интересы нашей страны. Не стало достойной женщины, прекрасной матери. Это огромная, невосполнимая потеря для всех нас, - сказал председатель городского совета ветеранов Александр Струков.

Сослуживцы также не могут поверить в то, что Насти больше нет:

- Анастасия навсегда останется в нашей памяти, как пример жизненной мудрости, человечности и честности. Выражаем соболезнования родным и близким. Светлая память, пусть земля будет пухом.

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