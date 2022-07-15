«Россия» запускает рейсы из Волгограда в Ереван

Рейсы будут выполняться самолетами "Superjet 100" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгограде увеличивается число рейсов в Ереван. Полеты в столицу Армении из «Гумрака» открывает авиакомпания «Россия». Рейсы планируются 2 раза в неделю с 23 июля. Они будут выполняться по четвергам и субботам, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «России».

Пассажиры будут летать между Волгоградом и Ереваном на самолетах «Superjet 100». В них 87 мест, из которых 75 кресел экономического класса и 12 бизнес-класса. Из Волгограда по четвергам и субботам рейсы будут отправляться в 16.45, приземление в Ереване – в 21.35. Из столицы Армении вылет в 22.25, в «Гумрак» самолет будет прилетать в 0.30. Время указано московское.

Стоимость билета экономкласса из Волгограда в Ереван составляет 17 226 рублей. В обратном направлении цена билета – 11 124 рубля. В стоимость входит ручная кладь до 10 кг.

Отметим, из Волгограда в Ереван уже выполняют рейсы авиакомпании «Red Wings» и «Азимут».

Кроме того, открывается полетная программа между Волгоградом и Пермью. С 1 августа авиакомпания «Nordwind Airlines» будет выполнять рейсы по понедельникам и пятницам.