Прямые авиарейсы соединят Волгоград и Пермь

Время в пути между Волгоградом и Пермью составит чуть больше двух часов Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

С 1 августа из Волгограда в Пермь можно будет долететь прямым рейсом. Полетную программу открывает авиакомпания «Nordwind Airlines». Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе международного аэропорта Волгограда, рейсы будут выполняться 2 раза в неделю – по понедельникам и пятницам. Полет будет занимать 2 часа 15 минут.

- По понедельникам вылет из Волгограда в 18.30, прибытие в Пермь по местному времени в 22.45. По пятницам вылет из Волгограда в 09.20, прибытие в Пермь по местному времени в 13.35, - отметили в волгоградском аэропорту.

Из Перми по понедельникам самолет будет отправляться в 17.15 по местному времени, приземление в Волгограде в 17.35. По пятницам вылет из аэропорта «Большое Савино» в 9.00 по местному времени, в «Гумраке» он будет в 9.20.

Стоимость билета в одну сторону составит от 4200 рублей. Рейсы будут выполняться самолетами бразильского производства «Embraer 190», их вместимость – 110 пассажиров.

Напомним, с 23 июля «Россия» открывает прямые рейсы Волгограда в Ереван.