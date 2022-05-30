Рейсы из Волгограда в Ереван запускают с 7 июня

География полетов из Волгограда постепенно расширяется. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

У волгоградцев вскоре появится возможность улететь за границу с Red Wings. С 7 июня 2022 года авиакомпания запускает прямые рейсы из Волгограда в столицу Армении. Ереван станет первым международным направлением авиакомпании из города героя, и пока останется единственным для его жителей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Международного аэропорта Волгоград.

Отправиться на отдых или по делам в Ереван можно будет на лайнерах SSJ100, которые рассчитаны на сто мест. Самолеты будут летать раз в неделю – по вторникам. Из Волгограда вылет в 10.30, обратно – в 16.00. В пути пассажиры проведут около 3,5 часа. Билеты обойдутся от 12 тысяч рублей на человека в одну сторону. Они уже есть в продаже.

Сейчас в Ереван из Волгограда летают лайнеры компании "Азимут", так что с лета рейсы в Армению будут выполняться два раза в неделю разными авиакомпаниями.