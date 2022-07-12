В Волгоградской области выявили еще один случай заболевания Крымской геморрагической лихорадкой

Клещи в этом году покусали уже более тысячи волгоградцев Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области выявили второй случай в 2022 году заболевания Крымской геморрагической лихорадкой. Житель Котельниковского района подхватил опасный вирус после укуса клеща. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. Вообще в регионе все больше и больше жителей страдают от клещей. С начала сезона их активности в медучреждения с укусами обратились 1153 человека.

В ведомстве рекомендуют волгоградцам быть осторожными в тех местах, где обитают клещи – в лесах и траве. Чтобы избежать присасывание клещей, нужно носить закрытую одежду, а также обрабатывать ее инсекто-акарицидными средствами.

- При присасывании клещей необходимо обратиться в медицинскую организацию (травматологический пункт, поликлиника по месту жительства) с целью их удаления, - отметили в Роспотребнадзоре.

Если в течение двух недель после укуса клеща началось ухудшение состояния в виде повышения температуры и увеличения красного пятна в месте присасывания, нужно обратиться к врачу.

Напомним, первый случай заболевания Крымской геморрагической лихорадкой в этом году был выявлен в начале июня. Заразился житель Городищенского района.