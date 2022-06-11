В Волгограде спасают мужчину, который заразился конго-крымской лихорадкой от клеща

Мужчина лежит в инфекционке. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области среди более 600 человек, к которым весной и летом присосались клещи, выявили первого в этом году заболевшего опасной конго-крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ). Сейчас 46-летнего жителя Городищенского района спасают врачи Волгоградской областной инфекционной больницы №1, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном комитет здравоохранения.

- 46-летний мужчина находится на лечении ВОКИБ №1, его состояние медики оценивают как стабильное, с улучшением, - рассказали в облздраве.

Напомним, конго-крымской геморрагической лихорадкой в нашем регионе можно заболеть после укусов клещей, которые является переносчиками вируса. У заразившихся появляются температура 39-40 градусов, лихорадка, интоксикация организма, слабость, тошнота, а также кровоизлияния на коже и на внутренних органах. Летальность составляет от 2 до 50 процентов.