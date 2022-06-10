В 2022 году клещи укусили 605 волгоградцев Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области выявили первый случай заражения Крымской геморрагической лихорадкой. Эта болезнь передается человеку через укусы клещей. Опасную инфекцию подтвердили у жителя Городищенского района. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. Всего с начала года 605 жителей региона обратились к медикам с укусами клещей.

Специалисты напоминают, что при присасывании клеща его нужно снимать очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок. Клеща необходимо захватить пинцетом или обернутыми марлей пальцами, держать перпендикулярно поверхности укуса и повернуть его тело вокруг оси, чтобы извлечь из кожи. Место укуса нужно продезинфицировать 70-процентным спиртом, 5-процентными йодом или одеколоном. Руки после удаления клеща вымыть с мылом. Если на коже осталась черная точка, ее нужно обработать 5-процентным йодом, постепенно она должна самостоятельно отпасть. И все же лучше всего с укусом клеща обратиться в поликлинику или травмпункт.

- Если в течение 14-ти дней после присасывания клещей вы почувствовали изменения в самочувствии, отметили повышение температуры, увеличивающееся красное пятно (эритему) на месте присасывания, необходимо обратиться к врачу, сообщив ему о факте присасывания клеща или клещей, - отметили в Роспотребнадзоре.

Инкубационный период Крымской геморрагической лихорадки составляет от одного до 14 дней. У заразившегося поднимается температура до 39-40 градусов, начинаются головная боль, озноб, покраснение лица, слизистых оболочек, сильная слабость, боли в мышцах, тошнота, рвота. При отсутствии лечения состояние становится еще хуже, возникают сыпь, кровоизлияния на коже, боли внутренних органов. Летальность от болезни составляет от 2% до 50%.