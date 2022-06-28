В Волжском инструкторов-спасателей отправили в СИЗО после гибели подростка в аквапарке

Фото: Прокуратура Волгоградской области.

Волжский городской суд избрал меру пресечения для двоих инструкторов-спасателей аквапарка «21 век» после гибели 13-летнего мальчика. По ходатайству следователя 19-ти и 21-летние молодые люди были заключены под стражу. Данила Галайда и Алексей Захаров будут находиться в СИЗО до 26 августа 2022 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Арестованные обвиняются по статье Уголовного кодекса «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть человека», рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области. Следствие считает, что 13-летний подросток не был проинформирован как следует о правилах поведения в аквапарке. Мальчик пошел на горку, которая предназначена для посетителей старше 18-ти лет. Он спустился в бассейн и утонул. Инструкторы-спасатели не контролировали безопасность отдыхающих.

Напомним, трагедия произошла 26 июня. Подросток из Астрахани утонул в аквапарке «21 век». Отец мальчика ждал его внизу у одной горки, но он решил прокатиться с другой, более сложной. При этом школьник не умел плавать. Под водой ребенок был около шести минут, тонущего никто не видел и не спасал его.