В Волгограде после гибели 13-летнего подростка задержаны спасатели аквапарка

Трагедия произошла в аквапарке на галаза у спасателей и посетителей. Фото: СУ СКР по ВО

После трагедии в аквапарке города Волжский, где на глазах у всех утонул 13-летний подросток, следователи задержали двоих подозреваемых – 19-летнего и 21-летнего инструкторов-спасателей, которые не заметили тонущего ребенка, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по Волгоградской области.

- Установлено, что подозреваемые выполняли свои обязанности не имея при этом соответствующего образования и навыков, в том числе по оказанию первой медицинской помощи, - рассказала представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова.

Следователям еще предстоит установить все обстоятельства произошедшей трагедии. Напомним, 13-летний подросток из Астрахани не умел плавать и пошел на горку с разрешения отца, который ждал его внизу, чтобы подстраховать. Но в последний момент мальчик решил скатиться с другой горки. Под водой он провел 6 минут, но тонущего человека никто не увидел и не пришел ему на помощь. Теперь отвечать за смерть подростка придется двум парням, которые сами немного старше.