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Спорт23 июня 2022 11:14

Исполком РФС отправил «Ротор» во второй дивизион

Волгоградская команда теперь точно вылетела из ФНЛ
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: СК "Ротор"

Фото: СК "Ротор"

В Москве 23 июня состоялся исполком Российского футбольного союза. Он был важен для болельщиков «Ротора». Решался вопрос, в каком дивизионе в новом сезоне выступит волгоградская команда. Оставалась надежда, что «Ротор» окажется в первой лиге, турнир теперь не называется ФНЛ, вместо «КАМАЗа». Однако исполком РФС не стал вносить изменения в утвержденный президиумом первой лиги состав участников соревнований сезона-2022/2023. «Ротор», вылетевший по спортивному принципу из первого дивизиона, в новом игровом году будет играть во второй лиге.

Свое участие в третьем по значимости дивизионе страны подтвердили и в самом волгоградском клубе.

- «Ротор» проведет следующий сезон в ФНЛ-2, - заявили в волгоградском клубе.

Напомним, «Ротор» в завершившемся сезоне первенства ФНЛ занял 18-е место – в зоне вылета. Всего на одно очко волгоградская команда отстала от «КАМАЗа», что позволило ему сохранить прописку в первой лиге.