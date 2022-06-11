В Волгограде 12 июня изменит маршрут автобус №35

Волгоградцам придется идти на набережную пешком. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Из-за перекрытия дорог в День России, 12 июня 2022 года, автобус №35, который ходит от Речпорта до Больничного комплекса, не будет заезжать на набережную. Ограничения будут действовать уже с 20 часов 11 июня до 14 часов 12 июня для обеспечения безопасности массовых мероприятий, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации города.

- В это время автобус №35 с проспекта Ленина будет поворачивать не в сторону набережной, а по улице Краснознаменской следовать до остановки «Детский центр», - рассказали в мэрии.

Напомним, на День России 2022 в Волгограде с вечера 11 июня будут закрыты для автомобилей частично Нулевая продольная и улица Чуйкова - схема перекрытия.

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