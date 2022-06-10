Как будет работать общественный транспорт в День России 12 июня 2022 в Волгограде

Электротранспорт будет ходить до 23.30. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В День России, 12 июня 2022 года, общественный транспорт Волгограде будет работать в особом режиме, чтобы горожане смогли без проблем добраться домой после концерта и салюта в ЦПКиО. Электротранспорт будет ходить с малыми интервалами до 23.30, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации города.

Праздничный концерт в День России на верхней террасе Центральной набережной Волгограда завершится 12 июня 2022 в 21.00, к этому времени трамваи и троллейбусы будут готовы отвезти всех желающих на салют в ЦПКиО. Электротранспорт будет ходить с интервалом в 10-12 минут. А с 22.30 троллейбусы на север и на юг города будут отправляться через 15 минут. На час дольше 12 июня будет работать скоростной трамвай, СТ отправится в последний рейс со станции «Ельшанка» в 23.08.

Автобусы №2, №6, №21 и №88 несмотря на праздник будут ходить по обычному расписанию. А автобус №35 поменяет маршрут.

Учтите, что дороги в День России перекроют. В Волгограде и Волжском ограничат продажу алкоголя в магазинах вблизи мест проведения праздничных мероприятий. Полная программа праздничных мероприятий в День России 2022 в Волгограде - здесь.