Где в Волгограде перекроют улицы в День России 12 июня 2022

В День России перекроют улицу Чуйкова Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде в День России 12 июня 2022 года для проведения праздничных мероприятий будут перекрыты улицы. Пешеходными станут дороги в центре города. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации города, с 7.00 до 22.00 в День России пешеходный режим будет введен на улице Чуйкова от переулка Воровского до улицы Володарского. С 7.00 до 14.00 для автомобилей будет запрещено движение на проездах и на парковках у музея «Россия – моя история». Водителей лучше заранее убрать свои машины, чтобы их не пришлось вывозить эвакуаторам.

Отметим, в День России 12 июня в Волгограде пройдут 34 праздничные акции, 14 из них будут общегородскими, 20 - районных. Программу мероприятий читайте в нашем материале.