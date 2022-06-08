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Общество8 июня 2022 13:35

Где в Волгограде перекроют улицы в День России 12 июня 2022

В Волгограде организуют пешеходные зоны во время праздничных мероприятий 12 июня 2022
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В День России перекроют улицу Чуйкова

В День России перекроют улицу Чуйкова

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде в День России 12 июня 2022 года для проведения праздничных мероприятий будут перекрыты улицы. Пешеходными станут дороги в центре города. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации города, с 7.00 до 22.00 в День России пешеходный режим будет введен на улице Чуйкова от переулка Воровского до улицы Володарского. С 7.00 до 14.00 для автомобилей будет запрещено движение на проездах и на парковках у музея «Россия – моя история». Водителей лучше заранее убрать свои машины, чтобы их не пришлось вывозить эвакуаторам.

Отметим, в День России 12 июня в Волгограде пройдут 34 праздничные акции, 14 из них будут общегородскими, 20 - районных. Программу мероприятий читайте в нашем материале.