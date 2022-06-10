«Ротор» лишний: в первенстве ФНЛ в следующем сезоне должны сыграть 18 команд

"Ротор" останется без ФНЛ. Фото: СК "Ротор".

Президиум Футбольной национальной лиги принял решение, что в новом сезоне турнира примут участие 18 команд. В завершившемся игровом году их было 20. Проект календаря соревнований будет опубликован в скором времени, старт сезона намечен на 17 июля, сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на телеграм-канал ФНЛ. Таким образом, волгоградский «Ротор» с большой долей вероятности не примет участие в Футбольной национальной лиге. Он не входит в число 18-ти участников турнира.

«Ротор» в прошлом сезоне первенства ФНЛ вылетел досрочно, он занял 18-е место и по спортивному принципу должен отправиться во второй дивизион, который именуется ФНЛ-2. Однако у волгоградского клуба был шанс сохранить пропуску в первой лиге. Он мог получить место в ФНЛ из-за отказа других команд, которые не смогут выступить из-за финансовых проблем. «Ротор» даже прошел лицензирование для ФНЛ, и все равно он оказался лишним из-за сокращения числа клубов с 20 до 18. Хотя окончательно состав команд ФНЛ-2022/2023 еще не утвержден.

Теперь решение президиума ФНЛ о сезоне с 18-ю командами рассмотрит исполком Российского футбольного союза, чтобы утвердить его или не принимать. Заседание должно состояться в ближайшее время.

В момент, когда решалась судьба волгоградского клуба по поводу его возможного продолжения выступления ФНЛ, он остался без руководителя. Генеральный директор Андрей Рекечинский был уволен, а него пост временно назначили Павла Никитина, который был заместителем генерального директора клуба по безопасности. При этом сразу после завершения сезона в клубе начались сокращения сотрудников, а оставшимся работникам урезали зарплаты. Сейчас в главной команде нет тренеров и почти всех футболистов, на контрактах только 2 игрока.