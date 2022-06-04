У волгоградского «Ротора» появился реальный шанс остаться в ФНЛ

В ""Роторе" официально осталось два игрока, у остальных закончились контракты. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Российский футбольный союз опубликовал итоговые списки лицензированных команд ФНЛ-1 и РПЛ. В нем нет команд «Томь» и «Олимп Долгопрудный». Они свои лицензии не подтвердили и апелляция сибиряков не спасла. Также отказался от участия в чемпионате Спартак-2. И если по итогам сезона волгоградский «Ротор» из ФНЛ вылетал, то сейчас у клуба появился реальный шанс там остаться. Но есть несколько НО.

Во-первых, ходят очень достоверные слухи, что ФНЛ могут сократить до 18 команд. И если при прежних 20 шанс у «Ротора» был вполне себе реальный, то при 18 одно вакантное место может достаться не волгоградцам, а «КАМАЗу» из Набережных Челнов

Во-вторых, волгоградские власти пока никак не озвучивали своего решение по финансированию клуба. Деньги для участия в ФНЛ нужны немалые. Найдутся ли они в бюджете в кризисное время еще большой вопрос. Пока же после вылета команды урезали зарплаты всему офису и оставили двух игроков: Исламитдина Абдуллаева и Данила Пелиха. У остальных футболистов закончился срок действия договоров. Как и у тренерского состава. А генерального директора Андрея Рекечинского уволили накануне – 28 мая.