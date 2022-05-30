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Спорт30 мая 2022 13:33

Врио гендиректора волгоградского «Ротора» назначен Павел Никитин

Пока футбольный клуб подвис в состоянии неопределенности
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Павел Никитин. Фото: СК Ротор

Павел Никитин. Фото: СК Ротор

После отставки Андрея Рекечинского исполнять обязанности генерального директора «Ротора» временно будет 39-летний Павел Никитин, который до этого работал заместителем гендиректора по безопасности, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СК «Ротор».

В клубе Павел Никитин работает давно, с 2018 года. Но он лишь временно будет руководителем. Когда будет назначен новый директор и что будет дальше, сотрудники сами пока не знают. После визита председателя облкомспорта Александра Глинянова ясности больше не стало.

Напомним, год назад «Ротор» вылетел из РПЛ, спустя год досрочно.покинул ФНЛ. Но шансы остаться в первом дивизионе у клуба все же есть, правда, уже не по спортивному принципу, а из-за финансовых и прочих проблем у других команд.