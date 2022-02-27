Волгоградский аэропорт принимает звонки от пассажиров отмененных рейсов на горячую линию

В волгоградском аэропорту увеличилось число звонков от пассажиров отмененных рейсов Фото: Екатерина СИМОХИНА

В аэропорту Волгограда уже несколько дней отменяется множество рейсов. Пассажиры в неведении едут на аэровокзал или звонят в диспетчерскую службу. На операторов справочной службы нагрузка выросла в несколько раз. Поэтому с 25 февраля аэропорт Волгограда увеличил число сотрудников, принимающих звонки от пассажиров. Горячая линия работает по телефону 26-10-87, код города 8442. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе международного аэропорта Волгоград.

Напомним, с 24 февраля 12 аэропортов России были закрыты из-за спецоперации на Донбассе. Воздушная гавань Волгограда продолжила работу, но авиакомпании массово отменяют полеты в город-герой. При этом волгоградский аэропорт может принимать рейсы, которые изначально планировались в Ростов-на-Дону и Элисту.