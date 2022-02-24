Волгоградский аэропорт примет пассажиров, вылетающих в Ростов-на-Дону и Элисту

Волгоградский аэропорт не попал в список тех, которые приостановили прием и отправку рейсов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Тысячи людей сегодня застряли в аэропортах по причине закрытия воздушного пространства над южной частью страны. Гражданским самолетам с утра 24 февраля запретили летать в 12 аэропортов страны. Волгоград в их число не попал, хотя часть авиакомпаний самостоятельно решила отменить полеты в этот город. Только во второй половине дня Международный аэропорт Волгограда принял и отправил рейсы «Аэрофлота» и «России» из Москвы и в Москву. В Росавиации решили, что в Волгоградский аэропорт можно отправить и тех пассажиров, которые намеревались прибыть в Ростов-на-Дону и Элисту. Дальше до своих городов они будут добираться наземным транспортом.

Напомним, аэропорты Элиста и Платов (в Ростове-на-Дону) попали в список воздушных гаваней, где ограничили полеты. По решению Росавиации, запланированные в эти аэропорты рейсы может принять Волгоград. По решению авиакомпаний самолеты смогут также направить в Минводы или Ставрополь.

По информации на онлайн-табло волгоградского аэропорта, на завтра, 25 февраля, запланированы рейсы из Москвы, Нижнего Новгорода, Минеральных вод, Уфы и Санкт-Петербурга. Возобновить полеты должны авиакомпании «S7», «Победа», «Азимут», продолжат летать «Россия» и «Аэрофлот». Однако все может поменяться в любую минуту. Пассажирам рекомендуют проверять информацию о рейсах накануне выезда в аэропорт.