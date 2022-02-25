В квартиры в центре Волгограда возвращается отопление и горячая вода

В квартиры волгоградцев возвращается горячая вода и отопление Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пятницу днем, 25 февраля, жители Центрального района Волгограда остались без горячего водоснабжения и отопления. Произошло это из-за коммунальной аварии на улице Пархоменко, 29. На месте работала бригада тепловых сетей, к вечеру она завершила восстановление. Как рассказали «КП-Волгоград» в «Концессиях теплоснабжения», в настоящий момент сеть заполняется ресурсом, в ближайшее время отопление и горячая вода поступят до ввода в дома.

- Если в квартирах тепло распределяется неравномерно, жителям необходимо обратиться в управляющую компанию, которая проведет регулировку внутридомовых сетей, - отметили в компании.

Добавим, в субботу, 26 февраля, жители Кировского района Волгограда будут вынуждены терпеть холодные батареи и воду в квартирах из-за планового ремонта сетей.