В центре Волгограда отключили тепло и горячую воду

Центр Волгограда оставили без тепла и горячей воды из-за аварии Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

Днем 25 февраля жители части Центрального района Волгограда остались без горячей воды и отопления. Их отключили из-за коммунальной аварии, случившейся на улице Пархоменко, 29. Как рассказали «КП-Волгоград» в «Концессиях теплоснабжения», на месте работает бригада тепловых сетей. Восстановление продлится до конца дня.

- На время проведения работ временно приостановлена подача ресурса в ряде близлежащих домов. По предварительной оценке, целостность коммуникаций будет восстановлена до конца рабочего дня, - отметили в концессиях.

После возвращения жителям отопления и горячей воды управляющие компании должны провести регулировку внутридомовых сетей. Это необходимо, чтобы тепло поступало в квартиры равномерно.

Добавим, в январе рядом с улицей Пархоменко, 29 также произошла коммунальная авария. Порыв трубопровода случился на улице Двинской.