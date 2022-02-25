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Общество25 февраля 2022 14:22

У жителей Кировского района 26 февраля отключат отопление и горячую воду

Холод будет в многоквартирных домах ряда улиц юга города
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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В Кировском районе в субботу будут временно отключать отопление и горячую воду

В Кировском районе в субботу будут временно отключать отопление и горячую воду

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшую субботу жителям многоквартирных домов Кировского района придется столкнуться с холодными батареями и ледяной водой в кранах. 26 февраля на юге города в течение дня будет приостанавливаться подача тепла и горячего водоснабжения. Как рассказали «КП-Волгоград» в «Концессиях теплоснабжения», это будет связано с плановыми ремонтными работами.

- В субботу, 26 февраля, «Концессии теплоснабжения» выполнят внеплановые ремонтные работы на тепловой сети диаметром 500 мм в Кировском районе, - отметили в компании.

Без тепла и горячей воды останутся жители домов на улицах Вельботной, Одоевского, Быстрова и на других ближайших.