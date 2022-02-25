В центре Волгограда задержали участников антивоенных митингов

3 участников антивоенного митинга будут судить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 24 февраля, в центре Волгограда прошел антивоенный митинг, участников которого задержали сотрудники правоохранительных органов. На некоторых составили административные материалы. Как сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, в Центральный райсуд 25 февраля передали материалы на 3 человек.

Напомним, ранее МВД России предупредило граждан, что участие в подобных митингах будет пресекаться, а впоследствии караться согласно букве закона. Однако параллельно в соцсетях разлетались призывы к проведению несанкционированных мероприятий, связанных с военной спецоперацией на Донбассе.

Добавим, что сегодня губернатор Андрей Бочаров призвал жителей не нарушать общественный порядок в связи с возможным обострением обстановки в сфере безопасности.