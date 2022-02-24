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Общество24 февраля 2022 14:47

МВД предупредило об ответственности за участие в несанкционированных акциях в Волгограде

Полиция призывает волгоградцев отказаться от несогласованных митингов
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

МВД России получает информацию о распространении в интернете призывов к проведению несанкционированных митингов. Возможны несогласованные акции и в Волгограде. Полиция призывает отказаться от провокационных действий, агрессия в отношении сотрудников МВД или невыполнение их законных требований будут пресечены. Нарушителей порядка задержат и привлекут к ответственности, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Подразделения МВД России и других правоохранительных органов полностью контролируют обстановку на территории страны и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка. Кроме того, напоминаем, что в регионах Российской Федерации продолжают действовать ограничительные меры, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе касающиеся проведения публичных мероприятий, - отметили в полиции.

В МВД просят сохранять спокойствие и отказаться от участия в несогласованных митингах. Также необходимо не поддаваться на призывы и предостеречь от выхода на несанкционированные акции своих несовершеннолетних родственников и знакомых.