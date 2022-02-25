Власти обсудили, как защитить жителей Волгоградской области от терактов

Фото: пресс-служба Волгоградской области.

В пятницу, 25 февраля, прошло заседание антитеррористической комиссии под руководством губернатора Андрея Бочарова, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе обладминистрации. Из-за обострившейся обстановки на Донбассе, где второй день идет военная спецоперация, встал вопрос защиты жителей от возможных угроз. Несмотря на то, что в регионе все спокойно, ситуация полностью под контролем, профилактические меры никогда не бывают лишними. Сотрудники правоохранительных органов несут службу в усиленном режиме. В связи с эвакуацией жителей ЛНР и ДНР в области действует режим ЧС.

Помимо этого, глава региона поручил обезопасить все места, где есть скопление людей, а также объекты топливно-энергетического, промышленного и транспортного комплексов. Актуализировать профилактические и организационные меры на случай осложнения обстановки в сфере безопасности. Руководителям религиозных и национальных организаций нужно серьезнее контролировать ситуацию на случай проявлений экстремизма. До 1 марта пройдет ряд заседаний АТК. А также усилится работа с населением: волгоградцев призывают не нарушать общественный порядок.