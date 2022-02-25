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Общество25 февраля 2022 7:14

В волгоградском ЦПКиО построили две горки «Ниагары»

В парке к новому сезону готовят новый водный аттракцион
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Фото: Администрация Волгограда

Фото: Администрация Волгограда

В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде к новому сезону появится водный аттракцион. Строители готовят развлекательный комплекс, который получил название «Ниагара». Подрядчик уже возвел две горки высотой 4 и 12 метров и теперь обустраивает бассейн площадью 600 квадратных метров. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, по завершении работ «Ниагара» станет частью водного интерактивного комплекса в парке.

На аттракционе отдыхающие будут скатываться на специальных лодочках по трассе в бассейн. Длина пути составит 250 метров.

С приходом теплой погоды в парке пройдут новые работы по озеленению. Весной высадят 300 крупномерных деревьев, а летом уложат 8 тысяч квадратных метров газона.

Напомним, в будущем в ЦПКиО на склоне перед Нулевой продольной планируют построить аквапарк серфинг-центр, спа-зоны, фонтаны, зоны фудкорта. Комплекс будет всесезонным, зимой бассейн будет превращаться в каток.