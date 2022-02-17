На склоне ЦПКиО в Волгограде построят аквапарк, серфинг-центр и спа-зону

Также здесь обещают посадить деревья. Фото: мэрия Волгограда.

В Волгограде появится второй аквапарк. Первый открыли в минувшем году на Санаторном, новый интерактивный комплекс с водными горками появится в Центральном районе, на склоне ЦПКиО. Сейчас там просто пустырь, который инвестор – ООО «Парк» - обещает превратить в территорию активного летнего отдыха. Многие сразу вспомнили, как склон возле «Волгоград Арены» несколько раз размывало летними дождями. Это учили инвесторы и провели геологические изыскания. Специалисты утверждают, что грунт в этом месте устойчивый, а горки в один прекрасный день не уплывут на рокадную дорогу.

Планы у инвесторов глобальные, они рассказали о них на встрече с главой Волгограда Владимиром Марченко в четверг, 17 февраля. Как рассказали "КП-Волгоград" в пресс-службе городской администрации, по проекту, который скоро будет проходить экспертизу, на территории свыше одного гектара построят масштабный комплекс. Здесь будут водные горки и бассейны, серфинг-центр и спа-зона, фонтаны, ресторанчики и кафе.

По словам директора ООО «Парк» Андрея Еркина, строить этот комплекс инвестор будет за свой счет. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации, весной специалисты начнут работы по уполаживанию склона.

Планируется, что работа аквапарка будет всесезонной. Правда, зимой сюда придется приходить не в купальнике, а с коньками, санками и тюбингом.