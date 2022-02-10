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Общество10 февраля 2022 7:39

В Волгограде в ЦПКиО появится «Ниагара»

Рабочие начали монтаж нового водного аттракциона
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Фото: Администрация Волгограда

Фото: Администрация Волгограда

В Волгограде в Центральном парке культуры и отдыха появится новый аттракцион под названием «Ниагара». Развлекательный комплекс будет состоять из двух водных горок, по которым нужно будет скатываться в бассейн на специальных лодочках. Высота сооружения составит 12 метров, длина – 250 метров, рассказали «КП-Волгоград» в администрации города. Сейчас рабочие монтируют металлический каркас деревянный настил.

Фото: Администрация Волгограда

Фото: Администрация Волгограда

«Ниагара» будет предусмотрена для взрослых и детей от 12 лет. Как сообщил директор ЦПКиО Андрей Еркин, открытие водного экстремального аттракциона запланировано на начало сезона. Подобное развлекательное сооружение есть в итальянском городе Римини.

В парке также идет сборка еще одного развлекательного сооружения – аттракциона «Брэйк-данс». Он появится между «Ниагарой» и скейт-парком.